Степашин напомнил о выходе Украины из СССР и юридическом статусе Союза

Украина стала одной из первых республик, которая начала выход из СССР. Об этом 25 мая сообщил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о том, что по юридическим основаниям СССР еще существует.