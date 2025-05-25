Степашин напомнил о выходе Украины из СССР и юридическом статусе Союза

Украина стала одной из первых республик, которая начала выход из СССР. Об этом 25 мая сообщил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о том, что по юридическим основаниям СССР еще существует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии