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Студенты Северодвинского техникума социальной инфраструктуры мастерят браслеты выживания для участников СВО

Студенты Северодвинского техникума социальной инфраструктуры мастерят браслеты выживания для участников СВО

Очередную партию ребята подготовили на днях— Наши студенты не остаются равнодушными к событиям, происходящим в стране, активно поддерживают тех, кто стоит на защите Родины, — сообщили в образовательном учреждении.

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