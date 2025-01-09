Студенты Северодвинского техникума социальной инфраструктуры мастерят браслеты выживания для участников СВО

Очередную партию ребята подготовили на днях— Наши студенты не остаются равнодушными к событиям, происходящим в стране, активно поддерживают тех, кто стоит на защите Родины, — сообщили в образовательном учреждении.
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