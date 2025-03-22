Названы имеющие право на досрочный выход на пенсию категории россиян

В основном имеют право досрочного выхода на пенсию россияне, занятые в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: вредных или опасных, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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