Посадка модуля китайского зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны прошла успешно

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно совершил посадку на обратной стороне Луны. Это стало возможным благодаря объединению посадочного и взлетного модулей, которые были доставлены в заранее выбранное место в районе Южного полюса - Эйткен.