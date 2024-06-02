Посадка модуля китайского зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны прошла успешно

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно совершил посадку на обратной стороне Луны. Это стало возможным благодаря объединению посадочного и взлетного модулей, которые были доставлены в заранее выбранное место в районе Южного полюса - Эйткен.
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