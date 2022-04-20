Никита Мазепин о разрыве контракта с «Хаасом»: «Формуле-1» стоит пересмотреть свои ценности»

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин поделился мнением о перспективах вернуться в чемпионат. В «Хаасе» приняли решение расторгнуть контракт с Мазепиным перед началом сезона.
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