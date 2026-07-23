Депутат Госдумы Белик опроверг слова Каи Каллас о «российской угрозе»

Парламентарий Думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости подверг резкой критике высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
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