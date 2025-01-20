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Закон, порядок, государство

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В ВСамарской области полицейские выявили и пресекли нарушения в сфере миграции

В ВСамарской области полицейские выявили и пресекли нарушения в сфере миграции

На территории Самарской области полиция проводит мероприятия по контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе выявлению и пресечению правонарушений, связанных с фиктивной постановкой граждан на регистрационный учет.

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