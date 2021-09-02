Школьник поправил Путина после реплики о Северной войне

ЮлияПолитикаШкольник поправил Путина после реплики о Северной войне Путин 1 сентября прилетел во Владивосток и встретился с детьми из Всероссийского детского центра «Океан».Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлияГоржусь! Молодец, сынок!Рожденный СССРМолодчина паренёк, усадил Путина в его любимую галошу made in USSR 🤣🤣🤣Александр ДонигевичУСТАМИ ШКОЛЬНИКА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА, ПРАВДА ТОРЖЕСТВУЕТВалентина ШашеринаИстория имела продолжение. Директор его школы газвала мальчика наглецом публичноРумина Мавлеева (Саитова)А вот зря она так назвала школьника.. ЕЕ больше ученики уважать не будут..Рожденный СССР«Директор его школы» возглавляет колонну, посланных на...ухо!Валентина ШашеринаКстати, в своих выступлениях президент очень часто грешит против истины. На слух это трудно воспринять, но потом дотошные журналисты разбирают речь по косточкам, а там - мама дорогая! Кто ему тексты пишет?Добрый человекСосед орет, что он - народ, Что основной закон блюдет: Что - кто не ест, тот и не пьет,- И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: "Кто не работает - не ест,- Ты спутал, батя!"Валерий ВорожищевПохоже, у Путина такие умные помощники.Комментировать
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