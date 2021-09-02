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Школьник поправил Путина после реплики о Северной войне

Школьник поправил Путина после реплики о Северной войне

Путин 1 сентября прилетел во Владивосток и встретился с детьми из Всероссийского детского центра «Океан».

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Юлия
Горжусь! Молодец, сынок!
Рожденный СССР
Молодчина паренёк, усадил Путина в его любимую галошу made in USSR 🤣🤣🤣
Александр Донигевич
УСТАМИ ШКОЛЬНИКА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА, ПРАВДА ТОРЖЕСТВУЕТ
Валентина Шашерина
История имела продолжение. Директор его школы газвала мальчика наглецом публично
Румина Мавлеева (Саитова)
А вот зря она так назвала школьника.. ЕЕ больше ученики уважать не будут..
Рожденный СССР
«Директор его школы» возглавляет колонну, посланных на...ухо!
Валентина Шашерина
Кстати, в своих выступлениях президент очень часто грешит против истины. На слух это трудно воспринять, но потом дотошные журналисты разбирают речь по косточкам, а там - мама дорогая! Кто ему тексты пишет?
Добрый человек
Сосед орет, что он - народ, Что основной закон блюдет: Что - кто не ест, тот и не пьет,- И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: "Кто не работает - не ест,- Ты спутал, батя!"
Валерий Ворожищев
Похоже, у Путина такие умные помощники.

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