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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» может дать Фантилли контракт на 5 лет и 13-13,5 млн долларов за сезон. У форварда 59 очков за 82 игры в прошлом сезоне (Аарон Порцлайн)

По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, « Коламбус » может согласовать с Адамом Фантилли пятилетний контракт со средней зарплатой 13-13,5 млн долларов за сезон.

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