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Русская весна

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ЦРУ спланировало переворот на Украине в 2014 году, считает аналитик из США

ЦРУ спланировало переворот на Украине в 2014 году, считает аналитик из США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США спланировало и осуществило государственный переворот на Украине в 2014 году, заявил американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

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