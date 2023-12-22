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Русская весна

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Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей

Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей

Троих российских детей удалось вернуть с Украины в результате взаимодействия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с украинской стороной при участии Пограничной службы ФСБ РФ и представителей Катара, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

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