Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей

Троих российских детей удалось вернуть с Украины в результате взаимодействия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с украинской стороной при участии Пограничной службы ФСБ РФ и представителей Катара, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
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