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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о Федерере на ее матче: «Уверена, что он пришел посмотреть мужчин, но все равно подумала: «Нужно играть так, чтобы ему понравилось»

Соболенко о Федерере на ее матче: «Уверена, что он пришел посмотреть мужчин, но все равно подумала: «Нужно играть так, чтобы ему понравилось»

Во вторник швейцарец посмотрел оба матча вечерней сессии US Open. В первом Соболенко победила Циньвэнь Чжэн, во втором Фрэнсис Тиафу – Григора Димитрова.

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