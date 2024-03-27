В Кремле дали определение злорадствующим из-за трагедии в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему оговорки бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, заявил, что есть подонки, которые злорадствуют по поводу страшной трагедии в «Крокусе».
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