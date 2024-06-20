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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Сочи с 22 июня

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Сочи с 22 июня

С 22 июня "Аэрофлот" увеличит частоту полетов по маршруту Самара - Сочи. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

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