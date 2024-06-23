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Музетти посвятил выступление в Queen’s Club трехмесячному сыну

Музетти посвятил выступление в Queen’s Club трехмесячному сыну

Лоренцо Музетти высказался о поражении от Томми Пола в финале турнира в Queen’s Club – 1:6, 6:7(8). «Это определенно одна из самых приятных недель в моей карьере.

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