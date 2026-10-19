Министр обороны Литвы Робертас Каунас признал в эфире местного телевидения, что Вильнюс заблаговременно располагал данными о готовившейся атаке беспилотников на Санкт-Петербург 18 октября, а один из отклонённых от курса дронов вошёл в воздушное пространство Литвы.