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Гиперкар Bugatti W16 Mistral установил новый рекорд скорости

Гиперкар Bugatti W16 Mistral установил новый рекорд скорости

Bugatti Mistral вошел в историю автопрома, установив рекорд скорости для родстеров. Спортивный автомобиль разогнался до 453,91 километра в час, превзойдя предыдущее достижение, принадлежавшее Koenigsegg Agera RS.

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