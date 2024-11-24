Гиперкар Bugatti W16 Mistral установил новый рекорд скорости

Bugatti Mistral вошел в историю автопрома, установив рекорд скорости для родстеров. Спортивный автомобиль разогнался до 453,91 километра в час, превзойдя предыдущее достижение, принадлежавшее Koenigsegg Agera RS.
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