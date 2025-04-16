В Новосибирской области зарегистрировали снижение преступности в начале 2025 года

При этом в прокуратуре региона отметили увеличение числа коррупционных преступлений.В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области предоставили информацию о состоянии и динамике преступности в регионе за первые три месяца 2025 года.
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