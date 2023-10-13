В Барнауле перекроют Калинина – Кулагина для восстановления движения трамваев

Движение частично ограничат ночью 14 октября В Барнауле ночью 14 октября частично ограничат движение на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина для восстановления асфальтобетонного покрытия на участке трамвайных путей, сообщает мэрия.
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