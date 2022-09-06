В ЛНР нашли донесение украинского офицера о потерях Киева

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Лисичанске рапорт одного из командиров подразделения Вооруженных сил Украины Александра Коваленко, где говорится о больших потерях Киева в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском.
