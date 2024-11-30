Александр Данч: "За границей у врачей вопросы морали часто отступают перед финансовой выгодой клиники"

Гражданам Молдовы лучше не спешить решать проблемы хирургического плана за рубежом, поскольку за границей, где вопросы морали часто отступают перед финансовой выгодой клиники, пациент рискует подписать весьма сомнительный контракт, и вместо оптимального варианта лечения ему могут предложить более выгодный для больницы.