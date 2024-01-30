Страшное ДТП в Тверской области: В аварии с тремя грузовыми автомобилями погиб человек

Страшное ДТП произошло ночью 30 января в Конаковском округе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, примерно в 00:15 на 130 километре трассы М-10 водитель фуры Скания при перестроении из левой в правую полосу врезался в припаркованный автомобиль Газель Некст.