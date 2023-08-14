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Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов

Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов

Для кражи денег россиян мошенники все чаще начинают использовать фишинговые опросы, участникам которых обещают финансовое вознаграждение, сообщил старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

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