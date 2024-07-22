В свидетельство о рождении ребенка предложили добавить фотографию

В свидетельство о рождении ребенка фотографию с изменениями в три, семь и десять лет. Обращение с таким предложением член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает 22 июля РИА Новости.