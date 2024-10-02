Шольц оправдал экономический кризис в Германии конфликтом на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на выступлении по случаю Дня предпринимателя, организованного федеральным союзом торговли и услуг BGA, заявил, что Германия не растет экономически, заключается в конфликте на Украине.
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