Лепешки с ветчиной и сыром в духовке

Пышная, сытная лепешка с любимой начинкой из ветчины и сыра. Ингредиенты Дрожжи сухие - 1 ч.л. Соль - 1 ч.
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