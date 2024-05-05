Шутер Hypercharge: Unboxed получил дату выхода на Xbox One и Xbox Series X|S Команда Digital Cybercherries ...

Шутер Hypercharge: Unboxed получил дату выхода на Xbox One и Xbox Series X|SКоманда Digital Cybercherries представила новый трейлер игры Hypercharge: Unboxed, в котором сообщается о дате выхода игры на Xbox: 31 мая 2024 года – уже совсем близко, а предзаказы уже открыты через Microsoft Store.