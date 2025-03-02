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Ариана Гранде превратилась в торшер, Вупи Голдберг завернулась в металл: образы звезд на красной дорожке «Оскара»

Ариана Гранде превратилась в торшер, Вупи Голдберг завернулась в металл: образы звезд на красной дорожке «Оскара»

Стартовал «Оскар» — номинанты премии и другие селебрити уже прибыли на красную дорожку. Какие же наряды звезды подготовили для главного кинособытия года?Стартовал «Оскар» — номинанты премии и другие селебрити уже прибыли на красную дорожку.

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