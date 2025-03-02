Ариана Гранде превратилась в торшер, Вупи Голдберг завернулась в металл: образы звезд на красной дорожке «Оскара»

Стартовал «Оскар» — номинанты премии и другие селебрити уже прибыли на красную дорожку. Какие же наряды звезды подготовили для главного кинособытия года?Стартовал «Оскар» — номинанты премии и другие селебрити уже прибыли на красную дорожку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии