Ариана Гранде превратилась в торшер, Вупи Голдберг завернулась в металл: образы звезд на красной дорожке «Оскара»

Стартовал «Оскар» — номинанты премии и другие селебрити уже прибыли на красную дорожку. Какие же наряды звезды подготовили для главного кинособытия года?Стартовал «Оскар» — номинанты премии и другие селебрити уже прибыли на красную дорожку.