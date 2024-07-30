ВТБ повысил цель по годовой чистой прибыли до 550 млрд рублей

ВТБ повысил цель по чистой прибыли на текущий год с 435 млрд рублей до 550 млрд рублей. Увеличить таргет банку помогли работа с заблокированными активами, которая принесет больше, чем планировал банк, и повышение ожиданий по приросту кредитного портфеля при низкой стоимости риска.
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