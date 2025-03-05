Матвиенко заявила об укреплении первичного звена здравоохранения

«Мы существенно укрепили первичное звено здравоохранения. По всей стране строятся поликлиники, районные городские больницы, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты», — цитируют «Известия» председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
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