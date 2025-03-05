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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Матвиенко заявила об укреплении первичного звена здравоохранения

«Мы существенно укрепили первичное звено здравоохранения. По всей стране строятся поликлиники, районные городские больницы, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты», — цитируют «Известия» председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

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