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РИА Новый день

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Терапевт объяснила, в каком случае нужно срочно ставить капельницы с железом

Терапевт объяснила, в каком случае нужно срочно ставить капельницы с железом

Менструирующие женщины часто страдают от железодефицита. Врачи отмечают: в качестве профилактики можно принимать препараты железа каждый месяц с 1 по 10 день цикла в стандартной дозировке.

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