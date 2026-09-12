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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня Судак и ряд населённых пунктов Крыма частично могут остаться без воды из-за ремонтных работ на сетях

Сегодня Судак и ряд населённых пунктов Крыма частично могут остаться без воды из-за ремонтных работ на сетях

По информации ГУП РК «Вода Крыма», будет ограничено водоснабжение в следующих населённых пунктах:  Джанкойский филиал: сёла Двуречье, Лужки, Акимовка, Лиственное, Кирсановка, Цветущее, Семенное, Новоивановка и Уваровка (ориентировочно до 17:00).

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