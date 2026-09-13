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Иркутск Сегодня

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Дачников предупредили о главной ошибке перед закрытием сезона: сжигать листья нельзя

С завершением дачного сезона владельцы загородных участков массово наводят порядок перед зимой. Однако, как предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, одна неосторожная спичка может уничтожить не только урожай и постройки, но и жизни.

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