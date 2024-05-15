Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с танками Leopard

Киевское военно-политическое руководство лихорадочно изыскивает возможности хоть как-то приостановить длящееся уже несколько дней наступление группировки войск «Север» ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.
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