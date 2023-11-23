ЦИК назначил новые выборы в местные органы власти для трех сельских советов

Новые местные выборы состоятся 19 мая 2024 г. в трех населенных пунктах Молдовы. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о проведении выборов в сельские советы Кайраклия (Тараклия), Кёселия Русэ и Котовское в АТО Гагаузия.