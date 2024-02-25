Демченко: 2,4 тысячи грузовиков скопились на КПП на границе Польши и Украины

Протесты польских фермеров парализовали движение фур на границе Польши и Украины. Почти 2,4 тысячи большегрузов застряли на шести пунктах пропуска, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире федерального телеканала «Рада».
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