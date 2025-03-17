Русская весна
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Русская весна

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США выходят из группы, ведущей расследования против России — NYT

США выходят из группы, ведущей расследования против России — NYT

США выходят из группы, ведущей расследования против России, об этом сообщает The New York Times. Издание узнало, что Штаты уже уведомили Евросоюз о выходе из международной группы, ведущей расследования в отношении России из-за ситуации на Украине.

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