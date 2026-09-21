Никакой деменции, дипфейков и захвата власти. В «Справедливой России» заверили, что Миронов по-прежнему руководит партией

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния лидера эсеров и его скором свержении с постаПредседатель «Справедливой России» Сергей Миронов почти месяц не появляется на публике.
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