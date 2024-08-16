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Тульские новости

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Тульские депутаты привезли в Курск гуманитарную помощь

Тульские депутаты привезли в Курск гуманитарную помощь

Депутаты Александр Балберов и Александр Маринков вместе с активистами молодежной организации «Время Молодых» привезли в Курск беженцам продукты и товары первой необходимости и помогали курским коллегам развозить гуманитарную помощь по пунктам временного размещения.

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