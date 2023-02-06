Время не на стороне Украины — бывший главком НАТО

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников в случае возможного российского наступления.
Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников в случае возможного российского наступления.
Свежие комментарии