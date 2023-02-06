Русская весна

115 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Ну и славненько......В Латвии пылает а...
  • Фаина Юсупова
    Если в спокойно пошли в ЕС( хотя вас бы точно не взяли,а как сейчас использовали для войны с Россией),то жили бы спок...«Мы обалдеем», — ...
  • Поля Русс
    👍👍👍👍👍👍👍В Латвии пылает а...

Время не на стороне Украины — бывший главком НАТО

Время не на стороне Украины — бывший главком НАТО

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева, потому что Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников в случае возможного российского наступления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх