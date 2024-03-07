Путин: США операциями без разрешения СБ ООН «выпустили джинна из бутылки» Вашингтон, действуя в Ираке, Югославии, Сирии без решений Совета Безопасности ООН, «выпустил джинна из бутылки», сказал российский лидер Владимир Путин в беседе с участниками Всемирного фестиваля молодежи.