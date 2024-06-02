Из Санкт-Петербурга запустят автобусы в Краснодар, Геленджик и Симферополь

Из Санкт-Петербурга начинают курсировать автобусы в направлении Южного федерального округа. С 1 июня уже запущено регулярное сообщение между Северной столицей и Симферополем под номером 6499, а с 7 июня запустят рейс между Санкт-Петербургом и Геленджиком под номером 5448.
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