Юридическая консультация. Стало известно почему Набиуллину так любят на Западе

Natalija Osminina

Причем тут "активы" и Набиуллина? Автор то сам понимает, что пишет?? Началось все с отключения СВИФТ. Какие то страны ЕС согласились платить в рублях, кто-то отказался. При этом ресурсы России как шли- так и шли в Европу. Но расплачиваться за них Европа договорилась с Россией "долговыми расписками". За 2.5 года долгов за поставленные ресурсы накопилось в объеме 280 миллиардов евро (на 20 миллиардов Россия поставила ресурсы США). Недавно США разрешили Европе не платить России, а отдать свои долги им- США. Потому что они поистратились на Украину, и ЕС должен внести свою долю. Пришлось Европе изъять 280 миллиардов из своей реальной экономики. А это для нее ОЧЕНЬ большая сумма. Отказать ЕС не мог, потому что ЦБ США пригрозил на эту сумму лишить эмиссии ЦБ ЕС (ЦБ ЕС стоит под ЦБ США). А это для ЕС еще хуже. Пришлось России арестовать американские активы в счет погашения их долгов на 20 миллиардов. Сейчас приступает к национализации европейских. И после того, как залог Европы в виде акций российских предприятий и пахотных земель закончится, Россия может отключить Европе и свет, и газ. Зачем поставлять их бесплатно? Раньше все россияне вомущались, почему Россия поставляет ресурсы ЕС- видимо, деньги Родине нужны, да и алчные олигархи готовы торговать даже с врагами. А оказалось, что 2.5 года СВО Россия поставляла все ресурсы Европе и США БЕСПЛАТНО , и значит дело было не в алчности олигархов))). Парадокс в том, что Россия ничего не теряет, а приобретает, отнимая у ЕС и США их активы в России. А дальше ей ничего не стоит вообще прекратить поставлять ресурсы Европе, раз та отказалась за них отдавать долги. СПГ уже Россия поставлять отказалась.