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Юридическая консультация. Стало известно почему Набиуллину так любят на Западе

Юридическая консультация. Стало известно почему Набиуллину так любят на Западе

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина - её часто ругают россияне за, как они считают, её либеральные прозападные взгляды.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Для серьезных специалистов все эти  поверхностные банальности несерьезны, а для основной публики МТ они не совсем понятны.
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22 час.
Natalija Osminina
Причем  тут  &quot;активы&quot; и Набиуллина?  Автор то сам понимает, что пишет?? Началось все с отключения СВИФТ. Какие то страны ЕС согласились платить в рублях, кто-то отказался. При этом ресурсы России  как шли-  так и шли в Европу. Но расплачиваться за них Европа договорилась с Россией &quot;долговыми расписками&quot;. За 2.5 года долгов за поставленные ресурсы накопилось в объеме 280  миллиардов евро (на 20 миллиардов Россия поставила ресурсы США). Недавно США разрешили Европе не платить России, а отдать свои долги им- США. Потому что они поистратились на Украину, и ЕС должен внести свою долю. Пришлось Европе  изъять 280 миллиардов из своей реальной экономики. А это для нее ОЧЕНЬ большая сумма.  Отказать ЕС не мог, потому что ЦБ США  пригрозил на эту сумму лишить эмиссии ЦБ ЕС (ЦБ ЕС стоит под ЦБ США). А это для ЕС еще хуже.  Пришлось России арестовать американские активы в счет  погашения их долгов  на 20 миллиардов. Сейчас приступает к национализации  европейских. И после того, как залог Европы в виде акций российских предприятий и пахотных земель закончится, Россия может отключить Европе и свет, и газ. Зачем поставлять их бесплатно? Раньше все россияне вомущались, почему Россия поставляет ресурсы ЕС- видимо, деньги Родине нужны, да и алчные  олигархи готовы торговать даже с врагами. А оказалось, что 2.5 года СВО Россия поставляла все ресурсы Европе и США БЕСПЛАТНО , и значит дело было не в алчности олигархов))).  Парадокс в том,  что Россия ничего не теряет, а приобретает, отнимая у ЕС и США их активы в России.  А дальше ей ничего не стоит вообще прекратить поставлять ресурсы Европе, раз та отказалась за них отдавать долги. СПГ уже Россия поставлять отказалась.
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16 час.
Natalija Osminina
Ну, может Вам будут интересны реальные объяснения?
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16 час.

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