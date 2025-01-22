Ученые предложили новый метод очистки пляжей от мазута

На пляжах Анапы продолжаются работы по ликвидации последствий экологической катастрофы - волонтеры вручную очищают берег от участков загрязнения, специалисты привозят и рассыпают очищенный и просеянный песок, спасатели откачивают мазут из резервуаров судна «Волгонефть-239».