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В Госдуме анонсировали уголовную ответственность за схемы дропперов

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», рассказал об уголовной ответственности за дропперскую деятельность.

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