В Госдуме анонсировали уголовную ответственность за схемы дропперов

Новости внутренней и внешней политики в России

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», рассказал об уголовной ответственности за дропперскую деятельность.