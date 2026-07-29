«Фулхэм» приблизился к запросу «Реала» по Гонсало – около 60 млн евро. Арбелоа хочет сделать форварда ключевым игроком своей команды (Marca)

«Фулхэм» близок к тому, чтобы удовлетворить запросы « Реала » по Гонсало Гарсии . По информации Marca, клуб АПЛ настойчиво пытается подписать форварда, поскольку новый главный тренер Альваро Арбелоа хочет сделать его ключевой частью своего проекта.