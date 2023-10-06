Пятилетний мальчик утонул на занятиях по плаванию в Нижегородской области

В Нижегородской области расследуют трагическую гибель пятилетнего мальчика в бассейне. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе управления СКР по Нижегородской области.
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