Пятилетний мальчик утонул на занятиях по плаванию в Нижегородской области

В Нижегородской области расследуют трагическую гибель пятилетнего мальчика в бассейне. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе управления СКР по Нижегородской области.