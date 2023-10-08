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Минспорт РФ предложил регионам создать «спортивно-оздоровительные карты»

Минспорт РФ предложил регионам создать «спортивно-оздоровительные карты»

Минспорт РФ предложил регионам рассмотреть возможность создания «спортивно-оздоровительных карт». Об этом говорится в ответе министерства первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, которая ранее обратилась с такой инициативой на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

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