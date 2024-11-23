Прогноз на матч Аль-Садд – Аль-Хилаль 26 ноября 2024 года 

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 Матч 5-го тура Лиги чемпионов Азии Элита между Аль-Саддом и Аль-Хилалем пройдет на стадионе Аль-Садд.