Страна и люди
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Страна и люди

10 251 подписчик

В Екатеринбурге пьяный мигрант изнасиловал маленькую девочку

Иностранный специалист распивал на улице алкоголь, увидел идущую мимо школьницу и решил с ней познакомиться.

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Комментарии
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Федор Родников
&quot;Дядя Иброхимджон предложил доверчивой девочке прогуляться...&quot; и что,мама ей не говорила,что даже в лифт нельзя заходить с незнакомыми дядями или ей самой стало жутко интересно что же дядя сделает и так ли это приятно как на порно сайтах?-считаю 50% вины в таких преступления самих девочек.
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