В Екатеринбурге пьяный мигрант изнасиловал маленькую девочку

Федор Родников

"Дядя Иброхимджон предложил доверчивой девочке прогуляться..." и что,мама ей не говорила,что даже в лифт нельзя заходить с незнакомыми дядями или ей самой стало жутко интересно что же дядя сделает и так ли это приятно как на порно сайтах?-считаю 50% вины в таких преступления самих девочек.